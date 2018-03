Opnieuw schietpartij op school in de VS

In de Verenigde Staten is opnieuw een schietpartij op een school geweest. Op de Great Mills High School in Lexington Park in de staat Maryland schoot een leerling twee medeleerlingen neer, een meisje en een jongen.

In een vuurgevecht met een beveiliger van de school werd de dader doodgeschoten. De twee gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Ouders van de leerlingen op Great Mills High School werd na de eerste berichten op Twitter gevraagd niet naar de school te bellen of te komen, maar om bijeen te komen in een andere school in de stad.

Van lokaal naar lokaal

Een leerling vertelde de nieuwszender CNN kort na de schietpartij telefonisch dat hij in het wiskundelokaal zat en daar niet uit mocht. De politie ging van lokaal naar lokaal om de school te ontruimen en leerlingen naar buiten te begeleiden.

CNN meldde dat het dit jaar al de zeventiende keer is dat iemand op een school in de VS het vuur opent. Nadat ruim een maand geleden iemand op een school in Florida zeventien mensen had doodgeschoten, waren er in het hele land protesten tegen het wapengeweld in de VS. Vooral op veel middelbare scholen eisten en eisen leerlingen maatregelen tegen de bijna ongebreidelde wapenverkoop.