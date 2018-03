Hoe erg is het uitsterven van de noordelijke witte neushoorn?

Toch is het uitsterven van de noordelijke witte neushoorn alarmerend, vindt Van der Hoeven. "Het uitsterven van een soort binnen de evolutie is geen ramp, dat hoort binnen de ontwikkeling van een ecosysteem", zegt Van der Hoeven. "Maar de huidige uitstervingsgolf wordt honderd procent veroorzaakt door de mens."

Dit is niet alleen schadelijk voor de biodiversiteit, maar ook voor de mens. "Iedere soort heeft een functie in het ecosysteem. Hoe meer schakels je weghaalt, hoe meer het systeem verzwakt. En wij zijn afhankelijk van het ecosysteem. Als het in elkaar klapt is dat onomkeerbaar."

Van der Hoeven licht toe dat grazende neushoorns ervoor zorgen dat bepaalde stukken natuur niet overwoekeren met begroeiing, maar dat het open savannes blijven. Niet alleen trekt dit andere diersoorten, zoals antilopes aan, maar het zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat bosbranden zich minder makkelijk kunnen verspreiden.