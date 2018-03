Aanblijfbonus voor top van zakenbank NIBC bij beursgang

Vakbond FNV Finance is laaiend over de beursbonus. "Je vraagt je af onder welke steen de NIBC-top heeft geleefd de afgelopen dagen", briest vakbondsbestuurder Gerard van Hees. "Het versterkt het beeld dat bankiers allen maar met hun eigen salaris bezig zijn en niet met klanten of medewerkers."

NIBC was in 2008 de eerste bank die in de financiële crisis om staatshulp vroeg. De staat garandeerde voor een miljard euro aan leningen omdat de bank geen geld meer kon krijgen op de kapitaalmarkten. In 2011 betaald NIBC 500 miljoen terug en in 2014 werd de garantstelling helemaal afgelost.

NIBC is een zakenbank voor financiële diensten en bedrijfsfinancieringen, maar is de laatste jaren ook de consumentenmarkt opgegaan met woninghypotheken en spaarproducten. De bank is geen systeembank en met 19 miljard euro op de balans, een omzet van ruim 500 miljoen euro en ruim 600 mensen in dienst een kleine speler. Met de beursgang wordt ongeveer een derde van de aandelen verkocht, daarmee wil de bank 450 miljoen euro ophalen.