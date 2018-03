Veel El Salvadoranen moeten VS uit, maar 'teruggaan is geen optie'

"Er is er helemaal geen plek voor mij en het is een straatarm land met heel veel criminaliteit", zegt Orlando Cepeda (51) uit Los Angeles. Hij weet nauwelijks nog hoe het is om te leven in El Salvador. En toch is er een grote kans dat hij terug moet. "Ik ken het land amper, ik woon al 34 jaar in de Verenigde Staten."

In Amerika wonen ruim 200.000 mensen uit El Salvador die in dezelfde situatie zitten als Orlando. Ze hebben geen Amerikaans verblijfsvergunning maar ze kunnen er legaal wonen omdat ze tijdelijk een beschermde status hadden. Maar begin dit jaar heeft president Trump daar een einde aan gemaakt. Deze week moeten de eerste mensen terug naar El Salvador.

Illegaal

"We hadden het al een beetje zien aankomen", zegt Orlando terneergeslagen. "Maar we vechten hard om hier te kunnen blijven. Teruggaan naar El Salvador is geen optie." Orlando was 18 toen hij in 1984 naar de VS kwam, op zoek naar een beter bestaan. Omdat hij geen legale verblijfsstatus kon krijgen, leefde hij jarenlang in de illegaliteit. "We konden geen echte baan hebben of naar school gaan."

Toen El Salvador in 2001 werd getroffen door een aardbeving, gaf de Amerikaanse overheid de duizenden immigranten uit het land die al in Amerika waren een tijdelijke verblijfsvergunning. "Sindsdien kunnen we legaal werken, een rijbewijs halen en een huis kopen." En het gaat goed, want voor de deur staat sinds kort een spiksplinternieuwe auto, vertelt hij trots.