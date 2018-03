Blok wil inzetten op cyberveiligheid en missies rond Europa

De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, wil dat veiligheid "de ruggengraat van het Nederlandse buitenlandbeleid" wordt. Hij wil onder meer inzetten op de aanpak van cybercriminaliteit.

Blok heeft een nota naar de Tweede Kamer gestuurd over zijn strategie voor de komende jaren. Hij zegt dat de internationale veiligheidssituatie de afgelopen jaren sterk is veranderd "en op punten zelfs verslechterd".

Hij wijst op het neerhalen van de MH17 en op de situatie in Syriƫ en Irak, die een grote vluchtelingenstroom op gang heeft gebracht.

Cyberaanvallen

Hij gaat ook in op "cyberaanvallen op kritieke infrastructuur" en "inmenging bij verkiezingen". Hij zegt de cyberveiligheid te willen versterken met "duidelijke internationale wet- en regelgeving".

Zijn woordvoerder wijst erop dat er nog nauwelijks gerechtelijke kaders zijn voor cyberveiligheid. "Wat dat betreft staan we nog in de Middeleeuwen." De minister zegt in De Telegraaf dat hij diplomaten wil trainen om alerter te zijn op cyberdreigingen om die tijdig te kunnen detecteren en neutraliseren.

Venezuela

Daarnaast schrijft Blok dat Nederlandse missies zich de komende jaren vooral zullen richten op de regio's rond Europa en dat ze moeten bijdragen aan de Nederlandse veiligheid.

Blok wil "bijzondere aandacht" geven aan de verdediging van het Caribische deel van het Koninkrijk "gezien de instabiliteit in die regio". Hij zegt dat de crisis in buurland Venezuela kan leiden tot "significante migratiestromen". Er zijn al honderdduizenden Venezolanen gevlucht naar buurland Colombia.

Stef Blok is sinds 7 maart minister van Buitenlandse Zaken. Hij volgde Halbe Zijlstra op, die moest vertrekken omdat hij gelogen had over een bijeenkomst met de Russische president Poetin.