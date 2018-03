Bedrijf Weinstein laat misbruikslachtoffers vrijuit praten

The Weinstein Company, het bedrijf dat werd opgericht door Harvey Weinstein, heeft de geheimhoudingsverklaringen ingetrokken die het had gesloten over het misbruikschandaal rond de omstreden Amerikaanse filmproducent. Daardoor kunnen slachtoffers van Weinstein en getuigen van zijn misstanden zonder gevolgen vrijuit praten.

"Sinds oktober duiken berichten op dat Harvey Weinstein geheimhoudingsverklaringen heeft gebruikt om zijn slachtoffers monddood te maken. Wij trekken die contracten per direct in", staat in een verklaring van het bedrijf. "Niemand moet bang zijn om openlijk te spreken. Niemand mag gedwongen worden om zijn mond te houden."

Faillissement

The Weinstein Company maakte verder bekend dat het officieel faillissement heeft aangevraagd. Waarschijnlijk is die aanvraag niet bedoeld om de stekker uit het bedrijf te trekken, maar er vooral op gericht om het bedrijf te kunnen reorganiseren om het klaar te maken voor verkoop aan een ander bedrijf. De investeringsmaatschappij Lantern Capital Partners zou geïnteresseerd zijn om The Weinstein Company over te nemen.

Harvey Weinstein werkt zelf al sinds oktober niet meer bij het bedrijf. Hij werd ontslagen nadat hij in opspraak was geraakt. De producent wordt door verscheidene actrices beschuldigd van seksueel misbruik en wangedrag.