Eerste 'verspillingsschap' in supermarkt Wageningen

De afgelopen jaren startten tal van kleine ondernemers initiatieven om groente en fruit waar geen markt meer voor is, doordat de kleur of vorm verkeerd is, 'te redden' van de kliko, zoals Chantal Engelen van Kromkommer.

"Die ondernemers waren toch vooral voor zichzelf bezig. Maar vanaf vandaag gaan we de krachten bundelen in die supermarkt in Wageningen. Als je samen dat verhaal brengt, maak je veel meer impact", zegt Engelen vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. De achttien ondernemers verkopen hun producten onder de slogan Verspilling is verrukkelijk.

Verberne is ervan overtuigd dat het schap succes heeft in Wageningen: "Het is een samenwerking met de gemeente en de universiteit. Al die studenten hier zijn zich bewust van het voedsel, wat het doet. Hoog opgeleide mensen die bewust eten. En de ondernemers zijn bevlogen en zitten vol passie. Prachtig."