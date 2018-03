VerkiezingsVlog #9: de domste flyerplek en een omhelzing voor Wilders

Omdat NOS-vlogger Vincent vorige week leed onder een kaakontsteking, was er vrijdag geen VerkiezingsVlog. Vandaag halen hij en Xander de schade in op het Binnenhof. Ze bespreken de verkiezingscampagne - is er nou wel of geen "buzz"? - en blikken terug op het afgelopen weekend, toen veel landelijke politieke kopstukken het land in gingen om te flyeren. Maar of ze dat nou allemaal op handige plaatsen deden...

Verder in VerkiezingsVlog #9: een wonderbaarlijk verkiezingsfilmpje van de SGP (dat de partij overigens op zondag weer verwijderde), een fel verkiezingsdebat in Rotterdam en een nieuwe "rozenstrategie" van Asscher.