Beleggers unliken Facebook, koers daalt

Het aandeel Facebook is vandaag met meer dan 7 procent gedaald. Ook andere tech-bedrijven, waaronder Google en Instagram, verloren waarde op de beurs. Het is een reactie op de ophef rond het illegaal verzamelen van gegevens van Facebookgebruikers door Cambridge Analytica.

Beleggers houden er rekening mee dat er strengere regels komen voor het verzamelen en delen van data. Bedrijven kunnen daardoor gebruikers, adverteerders en advertentie-inkomsten verliezen.

De Europese Unie wil opheldering over de affaire. In het Verenigd Koninkrijk zegt een parlementslid dat Facebook ambtenaren heeft misleid. In de Verenigde Staten wil een senator dat Facebook voor de Senaat komt getuigen.

Crisis

Het verlies van Facebook op de aandelenbeurs is het grootste sinds maart 2014. Analist Daniel Ives noemt tegenover persbureau AP de huidige situatie "een crisis voor Facebook". De situatie zou volgens Ives ernstiger zijn dan toen bekend werd dat Facebook nepnieuws plaatste.

"Dit is een beslissend moment voor Facebook", zegt Ives. "Of het wordt een bliepje op de radar en helpt het om het platform volwassen te maken. Of het blijkt het begin van iets veel groters."