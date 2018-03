Politie vindt illegale dierenhuiden, mogelijk voor motorclubhesjes

De politie heeft vorige week honderden huiden van slangen, varanen en leguanen in beslag genomen. De huiden waren illegaal geïmporteerd uit Indonesië en mogelijk bestemd voor de productie van hesjes die gedragen worden door leden van motorbendes.



Het Team Milieu van de eenheid Rotterdam vond bij een man van 52 uit Eindhoven de huiden van beschermde diersoorten en een onbekende hoeveelheid opiaten. De verdachte had logo's van de motorbendes uit Nederland, België en Duitsland netjes gesorteerd en in verschillende laatjes liggen. Om welke clubs het precies gaat en of de verdachte ook lid is van een motorbende, wil de politie niet zeggen. De man is voorlopig vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek en verhoor.

Voor het dragen en verhandelen van beschermde diersoorten gelden speciale regels. Bij sommige soorten is het verboden, in andere gevallen zijn er vergunningen of certificaten nodig. Het is niet bekend of de leden van de motorclubs daarvan op de hoogte waren. De politie zegt dat de motorbendeleden, ongeacht of zij wisten van het gebruik van de huiden, in principe alsnog strafbaar zijn.