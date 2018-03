Erasmus MC schendt privacy van jonge patiënten

Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft per ongeluk de gegevens van een groep patiënten gelekt. Het gaat om de mailadressen van 46 kinderen die zijn behandeld in het Sophia Kinderziekenhuis, en om de mailadressen van hun ouders.

Volgens een woordvoerder van het Erasmus MC waren bij het versturen van een nieuwsbrief naar de groep patiënten alle mailadressen voor alle ontvangers zichtbaar. Het ziekenhuis wil vanwege de privacy niet zeggen waarvoor de jonge patiënten zijn behandeld. Volgens RTL Nieuws zijn het kinderen die het aidsvirus hiv hebben opgelopen, bijvoorbeeld door overdracht van moeder op kind of door seksueel contact.

Domme fout

Het Erasmus MC noemt het lekken van de mailadressen een domme fout, maar benadrukt dat de gegevens alleen bij lotgenoten uit dezelfde patiëntengroep terecht zijn gekomen, en niet bij derden.

De fout is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, een standaardprocedure als een ziekenhuis de privacy van patiënten heeft geschonden. De betrokken patiënten en hun ouders hebben een excuusbrief gekregen van het Erasmus MC.

Om te voorkomen dat de fout nog een keer gemaakt kan worden, verstuurt het ziekenhuis een volgende nieuwsbrief niet meer per mail, maar wordt de brief op een website gezet waar belangstellenden die zelf kunnen downloaden.