Derde kolencentrale 'nieuwe bron van kanker' voor Kosovo

Kosovo gaat gebukt onder de ernstigste luchtvervuiling in jaren. Nu is de regering van plan een nieuwe, gemoderniseerde, kolencentrale te bouwen. Die energiecentrale moet twee sterk verouderde centrales, de grootste oorzaak van luchtverontreiniging in het land, vervangen. Maar omwonenden en activisten zijn bang dat het niks oplost.

In februari gingen honderden Kosovaren in de hoofdstad Pristina de straat op. Demonstratief met mondkapjes op protesteerden ze tegen de slechte luchtkwaliteit. "Vergiftig ons niet langer" en "Laten we Pristina redden" stond op spandoeken.

In Kosovo was de luchtvervuiling deze winter zo erg dat de overheid inwoners eind januari aanraadde maar even niet naar buiten te gaan. Op sommige dagen waren de niveaus van verontreiniging in de lucht hoger dan die in notoir vervuilde steden in China en India. Er werden noodmaatregelen getroffen, auto's werden twee dagen lang verbannen uit de binnenstad van Pristina, maar een structurele oplossing kwam er niet.

De oorzaak? Kosovaren hebben slecht geïsoleerde huizen, ze rijden in oude vervuilende auto's en veel mensen stoken ruwe bruinkolen om hun huizen te verwarmen. Maar de grootste boosdoeners zijn volgens experts twee oude kolencentrales vlak buiten Pristina, Kosovo A en Kosovo B.

Meest verontreinigde regio

Het zijn twee van de meest vervuilende kolencentrales in Europa, ze staan op nog geen tien kilometer van de hoofdstad, in de gemeente Obelic. Kosovo heeft de op drie na grootste bruinkoolreserves van Europa. De twee centrales zijn goed voor 95 procent van de elektriciteitsvoorziening in heel Kosovo.

Kosovo is niet het enige land met dit probleem. De Balkan wordt beschouwd als de meest verontreinigde regio in Europa. Ook in Bosnië-Herzegovina, Macedonië en Servië veroorzaakt de luchtkwaliteit milieu- en gezondheidsschade. In alle voormalig Joegoslavische landen staan zestien verouderde kolencentrales, en die zijn goed voor meer vervuiling dan de bijna 300 die in de hele Europese Unie staan.