'MH17-schutter' (volgens Rusland) pleegt zelfmoord

De Oekraïense oud-militair Vladislav Volosjin heeft zelfmoord gepleegd. De 29-jarige piloot was volgens Rusland verantwoordelijk voor het neerschieten van vlucht MH17, waarbij 298 doden vielen.

Volosjin wordt in Oekraïne als oorlogsheld gezien. Hij voerde met laagvliegende Su-25-aanvalsvliegtuigen 33 luchtaanvallen uit op doelen van pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. Hij kreeg daarvoor een militaire onderscheiding. Na zijn vertrek bij de luchtmacht, had hij de leiding over het vliegveld van de stad Mykolajiv.

Leugen

Volgens een Russische theorie schoot Volosjin op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne vlucht MH17 neer. Een overgelopen Oekraïense militair zou hem als dader hebben aangewezen. Volosjin heeft de beschuldiging altijd een leugen genoemd. Er is overigens ook een Russische theorie die zegt dat vlucht MH17 werd getroffen door een Oekraïense Buk-raket.

Volgens internationale onderzoekers werd het toestel van Malaysia Airlines neergehaald door een Russische Buk-raket, die zou zijn afgeschoten door pro-Russische separatisten of Russische militairen.

Depressief

Volosjin zou zichzelf zondag met een militair dienstpistool hebben doodgeschoten in zijn huis in Mykolajiv, bij de Zwarte Zee. Familieleden zeggen volgens Oekraïense media dat hij depressief was.