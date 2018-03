Nederland krijgt eerste subsidieloze windmolenpark op zee ter wereld

Nuon gaat het eerste windmolenpark ter wereld zonder subsidie bouwen. Dat heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt. Nuon maakt deel uit van het Zweedse Vattenfall. Het windpark Hollandse Kust Zuid moet in 2022 in bedrijf zijn. Het ligt 22 kilometer uit de kust.

Minister Wiebes : "Door drastisch lagere kosten worden er inmiddels windparken gebouwd zonder subsidie. Zo houden we de energietransitie betaalbaar. Door innovatie en concurrentie wordt duurzame energie steeds goedkoper, en tot nu toe sneller dan verwacht."

Miljoen huishoudens

Nuon krijgt via dochter Chinook C.V. een vergunning van dertig jaar voor het windpark dat straks een miljoen huishoudens van stroom kan voorzien. Andere gegadigden waren onder andere het Noorse Statoil en het Duitse Innogy, moederbedrijf van Essent.

Tot dusver garandeert de overheid een minimumprijs voor de geproduceerde stroom. Als de werkelijke prijs daaronder ligt, vult de overheid dat aan tot de afgesproken prijs. Dat is bij het nieuwe windmolenpark niet meer het geval.

Maar helemaal zonder subsidie wordt het Nederlandse windpark niet gebouwd. Netbeheerder Tennet legt de kabel aan en bouwt het 'stopcontact' voor het windmolenpark op kosten van de overheid. Ook het bodemonderzoek voor Hollandse Kust Zuid is door de belastingbetaler betaald.

Windenergie miljarden goedkoper

Wind op zee kost de Nederlandse overheid nu veel minder dan oorspronkelijk gedacht. In 2013 ging het kabinet nog uit van 18 miljard euro subsidie in 15 jaar. Na de aanbestedingen voor het windpark Borssele 1 & 2 aan het Deense Orsted en Borssele 3 & 4 aan Shell, Eneco en Van Oord schatte toenmalig minister Kamp van Economische Zaken de kosten op 6 miljard euro.

Ook Duitsland laat subsidievrij een groot windmolenpark bouwen voor de kust, maar dat hoeft pas in 2025 opgeleverd te worden. Dat windmolenparken steeds goedkoper worden, komt onder andere door schaalvergroting. Binnen een paar jaar kunnen windmolens worden gebouwd die 300 meter hoog zijn, net zo hoog als de Eifeltoren, met wieken van 200 meter breed.

Risico's

Eerder dit jaar kwamen er ook waarschuwingen uit de windmolensector. Het risico van een subsidievrije aanbesteding kan zijn dat een windmolenpark uiteindelijk niet gebouwd wordt als de kosten tegenvallen. Er zijn namelijk nog een hoop innovaties en investeringen nodig, en dat kost geld. Ook is de rente nu laag, waardoor financiering relatief goedkoop is. Hoe dat over een paar jaar is, is nog maar afwachten. Dat geldt ook voor de stroomprijs.

In 2023 moet 16 procent van de energie in Nederland duurzaam worden geproduceerd. Windmolenparken spelen daarbij een belangrijke rol.