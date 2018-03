'Criminelen in Ankara gesnapt met peperduur radioactief materiaal'

De Turkse politie heeft in Ankara bijna 1,5 kilo van het radioactieve materiaal californium in beslag genomen. Dat melden Turkse media. Vier mannen zijn opgepakt. Ze zouden het op de zwarte markt hebben willen verkopen voor 72 miljoen dollar.

Californium is een zeldzaam, niet-natuurlijk en peperduur materiaal. Het wordt gebruikt in kernkoppen, nucleaire centrales, de olieindustrie en de mijnbouw. Het zou miljoenen dollars per gram kosten. Daarmee zou de eigenlijke waarde in de miljarden lopen.

Kopers onbekend

Een anti-smokkeleenheid kreeg volgens de Turkse media een tip over het radioactieve materiaal. Tijdens een operatie in het district Pursaklar werd in de auto van vier verdachten 1,441 kilogram californium gevonden en in beslag genomen. De inzittenden zouden deel uitmaken van een grotere criminele organisatie. Aan wie ze het wilden verkopen, is onbekend.

Het in beslag genomen californium is naar het Turkse atoomenergieagentschap TAEK gebracht. De enige landen die californium maken zijn de Verenigde Staten en Rusland. Verschillende media schrijven dat het in Ankara gevonden materiaal mogelijk uit Rusland komt.