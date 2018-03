'Halvering collegegeld trekt moeilijk te bereiken student niet over streep'

Het plan van de regering om het collegegeld van alle eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs te halveren, helpt niet om moeilijk te bereiken doelgroepen aan het studeren te krijgen. Dat schrijft de Raad van State in een advies over het wetsvoorstel.

Het financiële voordeel voor studenten is beperkt, schrijft de Raad van State. De halvering van een jaar collegegeld, en in het geval van een lerarenopleidingen twee jaar collegegeld, scheelt respectievelijk 1030 en 2060 euro. Dat valt volgens de Raad van State in het niet bij de 58.500 euro die uitwonende studenten gemiddeld kwijt zijn aan een opleiding aan een universiteit of hogeschool.