'Plunderingen door rebellen na verovering Afrin'

Ondertussen heeft het Internationale Rode Kruis aangegeven dat de organisatie makkelijker toegang wil tot de stad en de omliggende gebieden om de bevolking te kunnen helpen. De Turkse zusterorganisatie, de Rode Halve Maan, wordt volgens directeur Maurer van het Internationale Rode Kruis zwaar gewantrouwd door de Koerden.

De Turkse regering heeft gezegd dat als Afrin en omgeving zijn gezuiverd van "terroristen", het leger de stad over zal dragen aan "de rechtmatige eigenaren". Wie Ankara daarmee bedoelt, is niet duidelijk. "We willen er niet permanent blijven en we zijn zeker geen veroveraars", zei vicepremier Bekir Bozdag. De inname van Afrin heeft volgens hem gezorgd voor een verminderde dreiging aan de Syrisch-Turkse grens

Amerikaanse wapens verzameld

De YPG wordt gesteund door onder meer de VS en krijgt training en wapens van de Amerikanen. De VS en zijn bondgenoten zijn kritisch over 'Operatie Olijftak' omdat de Turkse strijd tegen de YPG de internationale actie tegen Islamitische Staat zou ondermijnen. Volgens Bozdag heeft het Turkse leger in Afrin de meeste wapens die de YPG van de Amerikanen kreeg, inmiddels ingenomen.

De YPG is volgens Ankara een verlengstuk van de terreurbeweging PKK die al decennialang vecht voor Koerdische rechten en autonomie in het zuidoosten van Turkije. Koerdische leiders hebben gezworen dat Afrin "een permanente nachtmerrie" wordt voor Turkije en zijn partners.