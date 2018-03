Verkiezing beste raadslid opgeschort na oproep 'niet op moslim te stemmen'

De online verkiezing van het beste raadslid van Nederland is stilgelegd na een oproep van GeenStijl om niet op finalist Nourdin el Ouali (NIDA) te stemmen omdat hij een op de islam geïnspireerde partij aanhangt. In plaats daarvan riep GeenStijl lezers op om te stemmen op CDA-raadslid Rick Brink uit Hardenberg.

GeenStijl zegt "kleinzerig genoeg te zijn om zo'n fopwedstrijd niet van de moslims te willen verliezen." Na die oproep kreeg de website van de verkiezingen in korte tijd 8000 stemmen te verwerken. De site raakte als gevolg overbelast.

John Bijl van het Periklesinstituut, een van de organisatoren van de verkiezing, is ontstemd over de oproep. Hij vindt het oneerlijk voor de andere kandidaten dat de wedstrijd nu is gekaapt door "identiteitspolitiek". Bijl: "Ik lees nergens op GeenStijl waarom Nourdin geen goed raadslid is en Rick wel", zegt hij tegen ANP.

NIDA Rotterdam laat in een schriftelijke reactie weten: "De anti-islam oproep is tekenend voor de tijd die we snel achter ons laten. Alle positieve reacties die we ontvangen staan symbool voor de toekomst."

Het CDA zegt afstand te nemen van de standpunten van GeenStijl. "We zijn niet blij met de manier waarop de stemmen zijn gehaald, dat bevolkingsgroepen nu tegenover elkaar worden gezet", laat de woordvoerder van Rick Brink weten.

Identiteitspolitiek

Het Groningse raadslid Marjet Woldhuis eindigde in de top tien van de verkiezingen. Volgens haar speelde identiteitspolitiek niet alleen in de finale een rol, maar in de hele verkiezing. "Kandidaten van grote partijen, zoals het CDA, sturen één mailtje en krijgen er opeens 600 stemmen bij. Als lokale partij kom je er bijna niet tussen."

Woldhuis vindt de verkiezingen een mooi initiatief, maar vindt het jammer dat er niet meer werd gefocust op het werk van een raadslid. "Want het is keihard werken. Zo'n oproep van GeenStijl legt de focus op iets verkeerds."

Dinsdagavond wordt de prijs voor het beste raadslid uitgereikt, maar het aantal uitgebrachte stemmen wordt "in de context geplaatst", zegt Bijl. Niet alleen publieksstemmen doen ertoe, maar ook een jury beslist mee over wie tot het beste raadslid verkozen wordt.