Ruzie op Geldropse basisscholen, leraren melden zich massaal ziek

Een groot deel van de leraren van drie basisscholen in Geldrop heeft zich ziek gemeld. Ze blijven thuis vanwege een conflict met de raad van toezicht van de stichting waaronder de scholen vallen. Het gaat om de scholen De Regenboog, Beneden Beekloop en De Ganzebloem.

In een persbericht schrijven de leraren dat 870 kinderen vandaag niet naar school kunnen. Mieke van den Broek, interim-bestuurder van stichting 't Nut, zegt dat de leerlingen wel kunnen komen. Ze kunnen terecht bij de kinderopvang van de scholen. Voor zover mogelijk krijgen ze les. Een ouder laat weten dat veel mensen hun kinderen thuis hebben gehouden vandaag.

Volgens de leraren heeft bijna iedereen zich ziek gemeld. De interim-bestuurder zegt dat het gaat om "zeker de helft van de leerkrachten".

Onder druk gezet

Gisteren hebben de leerkrachten van de scholen de raad van toezicht een ultimatum gesteld, waarin onder meer het vertrek van Van den Broek wordt geƫist. De raad heeft volgens de leraren het ultimatum naast zich neergelegd en is ook niet van plan zelf op te stappen. In plaats daarvan kregen de leraren een brief waarin ze "verder onder druk worden gezet om te komen werken".

Ook hebben twee interim-schooldirecteuren gisteren te horen gekregen dat ze niet meer welkom zijn, meldt Omroep Brabant. De leraren zijn daar boos over. "Ze zijn de afgelopen maanden de steun en toeverlaat van de leerkrachten geworden." De leerkrachten hebben geen idee waarom de twee het veld moeten ruimen.

Door het conflict zou er op de scholen een angstcultuur heersen en waarover leraren zich niet durven te uiten. Leerkrachten kampen naar eigen zeggen met fysieke en psychische klachten.

Het is nog niet duidelijk of de leraren morgen weer aan het werk gaan.