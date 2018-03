Middelbare scholen overwegen zelf lonen te verhogen

Om de impasse in de cao-onderhandelingen voor leraren te doorbreken, overwegen middelbare scholen zelf een loonsverhoging door te voeren. De VO-raad, de koepel van scholen in het voortgezet onderwijs, roept de onderwijsbonden op het overleg over een nieuwe cao te hervatten. Als er voor 1 mei geen akkoord is, adviseert de VO-raad zijn leden om vanaf juni zelf 2,35 procent meer loon te geven.

De VO-raad zet deze ongebruikelijke stap omdat de onderhandelingen, die in oktober begonnen, "ongebruikelijk lang" duren. Voorzitter Paul Rosenmöller: "De bonden hebben de onderhandelingen alweer een maand geleden afgebroken en sindsdien hebben we niets meer van hen vernomen. Wij willen onze werknemers niet langer een rechtvaardige salarisverhoging onthouden."

Onrealistische eisen

De onderwijsbonden willen een salarisverhoging van 3,5 procent en een vermindering van het aantal lesuren van 25 naar 20 per week. Rosenmöller vindt die eisen onrealistisch. "Vermindering van het aantal lesuren naar 20 uur kost, naar berekening van de bonden zelf, 900 miljoen euro om 12.000 extra leraren van te financieren." Het kabinet is niet bereid om daarvoor op te draaien en de scholen hebben er geen geld voor.

De VO-raad wil de volledige ruimte voor arbeidsvoorwaarden inzetten voor nieuwe cao-afspraken. Voor 2018 is 2,35 procent beschikbaar en met een langere looptijd meer. Daarnaast moeten er afspraken komen over verlaging van de werkdruk. Verder moeten leraren meer tijd krijgen om zich te ontwikkelen. De raad wil samen met de onderwijsbonden bij de overheid pleiten voor extra middelen.

"Wij steken hiermee de hand uit naar de bonden om, in het belang van onze medewerkers, samen op te trekken en niet tegenover elkaar te gaan staan", zegt Rosenmöller.