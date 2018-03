Natuurbranden Australië: kustplaatsje omsingeld door vuur

Het zuiden van Australië wordt geteisterd door natuurbranden. Autoriteiten vrezen dat op verschillende plekken tientallen huizen en andere gebouwen in vlammen zijn opgegaan.

De branden woeden op meerdere plaatsen in de provincies New South Wales en Victoria. Volgens de brandweer is tot nu toe zo'n 1000 hectare aan natuurgebied de as gelegd. Het kustplaatsje Tathra is compleet omsingeld door het vuur.

Honderden mensen zijn geëvacueerd. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Wel raakte een brandweerman gewond die bezig was met het blussen van de natuurbranden. In Victoria zitten 40.000 huishoudens zonder stroom.

Blikseminslag

Het vuur is waarschijnlijk ontstaan door blikseminslag in de droge graslanden. Op sommige plekken heeft het al ruim een maand niet geregend en er worden temperaturen van boven de 40 graden gemeten.

Het vuur wordt aangewakkerd door harde wind.