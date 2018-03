We worden niet alleen ouder, maar ervaren ook minder ongemakken

We worden met z'n allen steeds ouder en ervaren daarbij ook steeds minder fysieke ongemakken. Dat blijkt uit een prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een man die in 2040 zestig is, heeft gemiddeld nog 26 jaar te leven, is de prognose. Een zestigjarige vrouw zelfs 29 jaar. Die leeftijden zijn gemiddeld met zo'n drie jaar gestegen, vergeleken met de vorige meting van het CBS over de periode 2013-2016.

De gezondheid van de bevolking is sinds de jaren tachtig verbeterd en de sterftecijfers zijn gedaald. Het CBS gaat bij de nieuwste prognose ervan uit dat die ontwikkelingen niet veranderen.

Minder ongemakken

Ook ervaren mensen steeds minder lichamelijke ongemakken. Daaronder verstaat het CBS beperkingen in horen, zien en bewegen die niet met hulpmiddelen worden ondervangen. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een groepsgesprek of het dragen van een volle boodschappentas.

Ook geven ouderen zelf aan dat ze zich langer gezond voelen, meldt het CBS.

Het statistiekbureau signaleert dat er flinke verschillen zijn tussen sociaaleconomische groepen. Zo blijven de hoogopgeleide zestigers gemiddeld zes jaar langer vrij van fysieke beperkingen dan laagopgeleiden.