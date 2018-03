Einde van een tijdperk: dirigent stopt bij Nederlandse Bach Vereniging

De Matthäus-Passion is voor veel mensen dus een vertrouwd stuk, toch merkt Van Veldhoven dat het de afgelopen jaren is veranderd. "In het begin ben je naïef, je denkt het te weten. Maar we weten heel weinig van Bach. Hij schrijft goddelijke noten, maar hij legt niets uit. Hij laat het allemaal aan ons. Ik ben er steeds meer achtergekomen dat je de Matthäus niet meer kan laten klinken zoals die Bach gekend heeft."

Heeft het te maken met tempo? Is het sneller dan eerst? "Nee, soms is het langzamer. Ik heb geen idee. We weten heel weinig van Bachs tempo's. We hebben in 2018 andere associaties. Nu zegt iedereen: wat een prachtige kerkmuziek. Maar de mensen in Bachs kerk hebben misschien geroepen: wat een verschrikkelijke opera. Dat zegt iets over hoe we luisteren naar de Matthäus."