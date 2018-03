Dode lammetjes gedumpt naast de A15

In Hardinxveld-Giessendam zijn vanmiddag meerdere dode lammetjes gevonden. De dieren lagen tussen de A15 en een fietspad en zijn waarschijnlijk gedumpt. Een fietsende voorbijganger merkte de dieren op en belde de dierenambulance.

"Het komt niet vaak voor dat we zo veel dieren tegelijk dood aantreffen", vertelt Henk Beugeling van Dierenbescherming Rijnmond. "Af en toe vinden we er eentje, maar dat is dan meestal een volwassen dier. Zo veel lammetjes bij elkaar, zonder moeder, is opmerkelijk. Rond deze leeftijd is hun moeder normaal gesproken nog altijd bij hen."

Wie de dieren heeft achtergelaten, is onbekend. "Meestal worden bij achtergelaten dieren de gele oorflappen verwijderd, zodat we er niet achter kunnen komen wie het heeft gedaan", zegt Beugeling. "Maar deze lammetjes waren nog zo jong, dat ze nog geen oorflappen hadden." De Dierenbescherming gaat alsnog onderzoek doen naar de dader.

De dierenambulance heeft de lammetjes opgeruimd. "Ze liggen nu nog bij ons in een koeling. Afhankelijk van wat de instanties willen blijven ze daar nog even liggen, maar uiteindelijk gaan ze dan naar de destructie."