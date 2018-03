'Stemmen op poppetjes' doen we niet alleen in het zuiden

Een kloof tussen burger en politiek? Niet in een plaats als Weert, zo op het eerste gezicht. Deze gemeente telt 50.000 inwoners en toch lijkt vrijwel iedere inwoner ten minste één lokale politicus te kennen. Van de carnavalsvereniging, de voetbalclub of de scouting. Niet minder dan 26 van de 29 raadsleden werden vier jaar geleden met voorkeurstemmen gekozen.

Neem Hendrik Stals, de lijsttrekker van het CDA in Weert. Hij woont in het kerkdorp Stramproy en is daar zeer actief in het verenigingsleven. In de twee stembureaus daar haalde hij in 2014 al vrijwel genoeg stemmen voor een raadszetel.

Of kijk naar Geert Gabriëls, aanvoerder van Weert Lokaal en wethouder met verenigingen in zijn portefeuille. "Ik heb een drukke agenda door de vele openingen en uitnodigingen", zegt hij daarover. Gabriëls is open, mijdt politiek jargon zorgvuldig en laat overal zijn gezicht zien. Zijn concurrenten verwachten dat dit stemmenkanon in zijn eentje goed is voor vier zetels.