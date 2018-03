Toezichthouder geheime diensten: Inlichtingenwet niet relativeren

De nieuwe bevoegdheden van de geheime diensten moeten niet worden gebagatelliseerd. Dat zegt Harm Brouwer, de voorzitter van de toezichthouder op de geheime diensten. "Ja, het is grootschalig. Ga daar geen kiekeboe over spelen, kom daar nou toch voor uit", zegt Brouwer, over de bevoegdheid om op grotere schaal te mogen aftappen.

De baas van de AIVD, Rob Bertholee, zei onlangs slechts 'één fibertje per keer te zullen aftappen', en het kabinet strijdt tegen het beeld dat tegenstanders schetsen van een 'sleepnet' dat wordt uitgeworpen.

Sleepnet

De gebruikte terminologie maakt Brouwer echter 'geen ene moer uit', zegt hij. "Sleepnet, in bulk aftappen van data - uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer", zegt de voorzitter van de toezichthouder, de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Brouwer doet zijn uitspraken in de techpodcast van NOS op 3. Hij geniet van de discussie over de nieuwe wet. "Er wordt momenteel op brede schaal, door jong en oud discussie gevoerd over deze wet. Laten we er vooral veel over praten", aldus de toezichthouder.