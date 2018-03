Huizen aan Engelse kust dreigen weer in te storten

In het Engelse graafschap Norfolk is een aantal huizen ontruimd omdat ze in zee dreigen te storten. De kust in de plaats Hemsby is aan het afkalven. Het proces van erosie wordt door de wind, sneeuw en ijs de laatste tijd versneld.

In december 2016 ging het al mis op dezelfde plek. Toen stortten meerdere woningen in de zee door het slechte weer. Nu worden zo'n tien huizen bedreigd.

Sneeuw

Het is in Engeland niet alleen heel koud, op sommige plekken valt ook veel sneeuw. Meerdere vluchten zijn geannuleerd en er worden veel ongelukken gemeld. Het advies is om niet de weg op te gaan.