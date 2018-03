Stap op je bakfiets en ga GroenLinks stemmen of open je rolluik en stem PVV

Hier wordt veel PVV gestemd

Een autorit langs flatwijken, industrieterreinen en verkeersknooppunten brengt ons in de wijk Lindenholt. De wijk in het uiterste westen van Nijmegen, is gevuld met huizen uit de jaren 80 en 90. "Deze wijk is gebouwd toen het economisch even iets minder ging in Nederland. Het zijn veel woonerven, een mix van goedkopere koop- en huurhuizen", beschrijft De Voogd. In deze wijk wordt vooral PVV gestemd, en daarnaast SP.

Wat meteen opvalt, is het weinige groen in het straatbeeld. "Je ziet vooral betegelde tuinen, terwijl de wijk juist groen is opgezet met veel grasvelden. Juist bij de woningen is er dan bijna geen groen te zien." In Bottendaal is het precies andersom. "Daar staat alles krap op elkaar, maar halen ze wel een tegel uit de grond om een klein geveltuintje te maken." Deze wijken zijn vooral op de auto gericht. "De binnenstad is ver weg en ingewikkeld qua parkeren, daarom worden boodschappen gehaald in het wijkwinkelcentrum. Vanuit hier kijk je met een andere blik naar dezelfde stad."