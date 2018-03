Amsterdamse 'uitvaartdichter' F. Starik (59) overleden

Eenzame uitvaart nummer 114, over een asielzoeker die in een hotel stierf aan een overdosis.

Het einde van een droom komt soms per brief./ Er was beschikt: je kon niet blijven.// Je schreef je in bij dit hotel,/het Continental aan het Damrak./ Er was beschikt, je kon niet blijven.// Een overdosis van een droom, die had je vroeger ook genomen, /thuis, in een ander werelddeel. /Er was beschikt: je kon niet blijven.// Je woonde in je droom, voor even,/maar dit hotel is klein en druk./ Er was beschikt: je kon niet blijven.// En ergens in papieren, zwart op wit,/ is plotseling beschikt: je mag hier blijven./ Een droom ging over in een droom.