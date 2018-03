Koerden herdenken gifgasaanval op Halabja

Iraakse Koerden hebben de gifgasaanval van het Iraakse leger op de Koerdische plaats Halabja van dertig jaar geleden herdacht. Door de aanval van het leger van Saddam Hussein kwamen zeker 5000 mensen om het leven en raakten tienduizenden anderen gewond.

Op een begraafplaats, waar veel slachtoffers van de gifgasaanval begraven liggen, was gisteren een herdenking. Familieleden en overlevenden van de aanval legden bloemen bij de grafstenen. In een stadion in Halabja werd een herdenkingsceremonie gehouden.

Ali Chemicali

De aanval op Halabja werd gepleegd tijdens de oorlog tussen Irak en Iran. Na de aanval kreeg de Iraakse minister van Defensie Ali Hassan al-Majid de bijnaam Ali Chemicali. Hij werd na de val van het regime van Saddam Hussein voor de aanval op Halabja geëxecuteerd.

De Nederlandse zakenman Frans van Anraat leverde in de jaren tachtig grondstoffen voor mosterdgas aan het regime: hij werd in 2007 veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden.