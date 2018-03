Podcast: Russen, Foppe de Haan en muziek van vroeger en nu

Theresa May is ervan overtuigd: de Russen zitten achter de aanval op oud-spion Skripal en zijn dochter. Maar volgens Ruslandkenner Hubert Smeets is dat niet zo'n voor de hand liggende conclusie. Het zou relatief makkelijk zijn om aan het zenuwgas te komen.

Beschuldigingen aan het Russische adres zijn niet nieuw: MH17, inmenging in verkiezingen, nepnieuws. Hoe is het om als Rus in Nederland om te gaan met dat soort onderwerpen? Irena Filippova, Mila Chevalier en Masja Novikova vertelden erover.

Ook bezocht voetbaltrainer Foppe de Haan een debat in zijn Friese dorp Nes-Akkrum met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen en kwam erachter dat het er vooral over geld gaat.

Tenslotte kwam Herman Brinkman vertellen over een bijzondere verzameling van liedjes uit de veertiende eeuw: het Gruuthuuse-handschrift. Weten wat dat precies is? Luister de podcast!