Laagwater legt veerboot naar Texel opnieuw stil

Voor de tweede keer binnen een paar weken tijd ligt de veerboot tussen Den Helder en Texel stil. TESO-bootdienst heeft de pont vanochtend om 11.30 uur stilgelegd. De verwachting is dat om 15.00 uur de dienst vanaf Texel weer hervat kan worden, aldus NH Nieuws.

"De harde oostenwind leidt tot een extreem lage waterstand. Dat gecombineerd met laagtij maakt het onmogelijk om op dit moment uit te varen", aldus een woordvoerder van TESO. Het probleem zit volgens hem vooral in de aansluiting tussen de vaste wal en de boot."Die brug moet wel veilig aangelegd kunnen worden, en dat is nu door het lage water niet het geval. Maar het is ook weer niet zo dat de haven aan het droogvallen is."

Oostenwind

Hoewel de oostenwind zal blijven aanhouden, verwacht de woordvoerder dat bij hoogtij, vanmiddag om 15.00 uur, de eerste boot vanaf Texel weer kan vertrekken - waarna TESO een gewone dienstregeling kan varen. Wel verwacht de rederij dat er morgen tussen 14.00 en 15.30 uur opnieuw geen boten varen van en naar Texel. "De berichtgeving kan tot het laatste moment aangepast worden, blijft u onze website in de gaten houden", aldus de veerdienst.

De laatste week van februari viel de veerdienst ook al verschillende keren uit, ook toen kwam dat door de combinatie van een harde oostenwind en laag tij. De veerdiensten naar de andere Waddeneilanden hebben vanmiddag en vanavond ook last van laagwater. Zij varen allemaal later dan normaal.

Rijkswaterstaat meldt dat het water bij Den Helder ruim anderhalve meter onder NAP staat. Ook in de Maas bij Rotterdam is sprake van een extreem lage waterstand door de oostenwind, meldt RTV Rijnmond. Het water staat daar ongeveer een meter onder NAP.