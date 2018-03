Perkpolder: jachthaven, luxe huizen en vervuilde grond verdeelt Hulst

In Hulst weten ze inmiddels niet goed meer wat ze moeten geloven. "Er gaan allerlei wilde verhalen de ronde, van vervuiling of juist geen vervuiling. Ik weet het niet", zegt een man. Toch vindt hij het goed dat er wat gebeurt. "Vroeger, toen de veerpont nog voer, was Perkpolder een doorgangsweg naar Kruiningen. Nu is het toch een beetje een dode hoek geworden. Dan is het is het mooi dat ze dit soort initiatieven ontplooien om er toch beweging in te krijgen."

Het is de grote vraag wat de gemeente besluit straks na de verkiezingen. Doorgang, afblazen, of toch een ander plan? Charles Heiszler van de stichting Schone Polder komt binnenkort met een alternatief plan dat in samenwerking met de hogeschool wordt opgesteld. Hij vertelt dat er gekeken wordt naar iets wat beter bij de streek past. "Bijvoorbeeld een prachtig strandje, met een kleine strandtent, voor kleinschalig toerisme wat zich kan uitbreiden zodra er behoefte aan is."