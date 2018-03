En ook nu blijft hij aan de macht: een overzicht van 18 jaar Poetin

In maart 2012 wordt Poetin voor de derde keer als president verkozen. In mei wordt hij beëdigd, weliswaar na veel protest en beschuldigingen over verkiezingsfraude.

Een jaar later scheiden Poetin en zijn vrouw Ljoedmila na een huwelijk van dertig jaar. Volgens Ljoedmila is het huwelijk over omdat ze elkaar bijna niet meer zien. "Vladimir gaat op in zijn werk, de kinderen zijn de deur uit: we leven eigenlijk langs elkaar heen", zegt ze tegen de Russische pers.

In dat jaar bekoelt ook de relatie tussen de VS en Rusland, vooral nadat Rusland asiel verleent aan Edward Snowden. De klokkenluider wordt in de VS gezocht omdat hij geheime informatie van de Nationale Veiligheidsorganisatie lekte via WikiLeaks. Als reactie zegt president Obama een gepland bezoek aan Poetin in augustus 2013 af.

Datzelfde jaar krijgt het beleid van Poetin over homoseksualiteit vooral internationaal veel kritiek. De president maakt het illegaal voor homoseksuele stellen om een kind te adopteren. Ook verbiedt hij het uitdragen van 'niet-traditionele seksuele relaties'.

Daarnaast grijpt Poetin in 2013 de kans om zichzelf en Rusland internationaal op de kaart te zetten door te zorgen voor een 'vreedzame' oplossing in een conflict tussen de VS en Syrië. Obama trok een rode lijn toen Syrië begon met het gebruiken van chemische wapens, maar toen het puntje bij paaltje kwam, deed hij niets. Poetin sprong in dat gat en trok daarmee het internationale initiatief naar zich toe. Een jaar later krijgt hij daarvoor een nominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede.