In Scherpenzeel woedt een brand in een grote kippenschuur. In de schuur zitten ongeveer 60.000 kippen.

In eerste instantie meldde de brandweer dat het ging om een zeer grote brand, maar de schade lijkt mee te vallen. Ook het aantal dode kippen blijft waarschijnlijk beperkt.

Bij de schuur staat nog een schuur en een woning met een rieten dak, die lopen volgens de brandweer geen gevaar.