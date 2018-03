Referendum leeft ondanks 2 miljoen euro subsidie (nog) niet echt

Meest zichtbare groep

Wat de zichtbaarheid ook niet ten goede komt: de meest zichtbare groep mensen rond het referendum, de studenten die het af wisten te dwingen, heeft er juist voor gekozen om zich iets minder prominent op te stellen. "We wilden duidelijk maken dat deze wet voortkomt uit een brede coalitie. We waren bang dat anders het beeld zou ontstaan dat het alleen maar gaat om een paar studentjes die hard schreeuwen", zegt een van de studenten, Luca van der Kamp.

Desondanks hebben ze het maximum van 50.000 euro aangevraagd. "Daarvan hebben we onder meer een t-shirtcampagne opgezet. Mensen sturen we dan een t-shirt, waarna ze een foto posten van zichzelf met het t-shirt aan", zegt Van der Kamp. "We proberen een wat jonger publiek aan te spreken."

Privacy First en Bits of Freedom, twee van de meest bekende tegenstanders van de Inlichtingenwet, besteden het geld onder meer aan advertenties op radio, tv, in kranten en op internet. Privacy First heeft daarnaast een debatavond met een livestream georganiseerd (een dure grap, aldus de organisatie) en Bits of Freedom heeft 100.000 flyers verspreid.

Campagnemanager Eveline Prins van Bits of Freedom snapt het beeld van een ontbrekende campagne wel. "Er zijn bij deze campagne natuurlijk ook veel relatief kleine partijen actief", zegt ze. Bij het Oekraïne-referendum waren GeenPeil en Forum voor Democratie in staat om zich veel aandacht naar zich toe te trekken. Ook Vincent Böhre van Privacy First ziet dat. "Bij het vorige referendum was het wat meer een hype. Maar misschien is dat ook goed. Want nu is het debat in de media en op debatavonden wel heel inhoudelijk."