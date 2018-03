Kruip via oude archiefstukken in de haarvaten van een Middeleeuwer

Tot voor kort was het archief alleen in de studiezaal van Het Utrechts Archief in te zien, maar geïnteresseerden kunnen nu dus online een kijkje nemen. Veel teksten zijn intussen ook vertaald, want de originelen zijn in het Latijn.

Zzp'ers

Nog voordat het archief online was in te zien, gebruikte René de Kam het al voor zijn boek over de Dom. Hij noemt het een waanzinnige bron van kennis. "We hebben nergens in Europa zo goed in beeld hoe de kathedraal gebouwd is, gefinancierd is en met hoeveel mensen en welke materialen."

"Ik vond het fascinerend om te lezen dat de Domkerk is gebouwd met een bouwbedrijf van pak 'm beet vijftien mensen in de kern, en daaromheen allemaal zzp'ers die ingehuurd werden voor kleine klusjes. Dat kwam omdat ze wel veel geld hadden, maar niet heel veel, dus alles moest zuinig. Die rekeningen geven daar een waanzinnig mooi beeld van."

Al met al noemt archivaris Van Vliet het een enorm rijk archief. "Het vertelt iets over een wereld die niet zo heel dicht bij de onze staat, maar het is voor die tijd uitzonderlijk rijk aan schriftelijke bronnen. Als je er echt diep induikt kan je als het ware in de haarvaten van een middeleeuwer kruipen."