'9 doden bij luchtaanval op ziekenhuis Afrin'

Bij een luchtaanval van Turkse strijdkrachten op het enige grote ziekenhuis in de Syrische stad Afrin zijn negen mensen om het leven gekomen. Dat melden de Koerdische militie YPG en het Syrische Observatorium voor Mensenrechten.

Turkije ontkent dat er burgerdoelen zijn bestookt bij de aanval in Afrin. Het Turkse leger heeft de stad min of meer omsingeld.

Strooibiljetten

Eerder op de dag strooide het Turkse leger pamfletten uit boven het bolwerk van YPG. Daarin staat dat iedereen die weg wil uit Afrin de bescherming geniet van het Turkse leger, dat "rechtvaardig is en te vertrouwen". Volgens de strooibiljetten is de militaire operatie van de Turken in Afrin gericht op het brengen van "vrede, rust en veiligheid".

Volgens de VN zijn de afgelopen dagen 48.000 mensen voor het oorlogsgeweld gevlucht in de regio Afrin. In de laatste 24 uur is volgens het Observatorium het dodental opgelopen tot 27. Onder de doden zijn zeven kinderen. De organisatie vreest dat het dodental nog verder zal oplopen omdat bij de aanvallen vandaag veel mensen zwaargewond zijn geraakt.