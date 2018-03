Honderden kilometers lopen om Venezolaanse crisis te ontvluchten

Het stel maakt nog even een selfie bij het grensmonument met de Braziliaanse en Venezolaanse vlaggen. "We zijn één keer eerder het land uit geweest", vertelt Eilin. "Toen probeerden we het in Colombia, maar daar zijn teveel Venezolanen."

Volgens de Colombiaanse overheid zijn er ondertussen zeker een half miljoen Venezolanen in Colombia. In Brazilië zijn beduidend minder Venezolaanse migranten, naar schatting enkele tienduizenden. Deze grenspost ligt ver van de grote steden in Venezuela. Het is niet gemakkelijk om er te komen, vooral vanwege het tekort aan benzine in Venezuela (een oliestaat, notabene). Bovendien is Brazilië niet goedkoop en zijn de afstanden enorm.

Toch gaan er dagelijks zo'n 800 Venezolanen de grens over naar Pacaraima, Brazilië. Omdat de elektriciteit om de haverklap uitvalt (de stroom in de grensstrook komt uit Venezuela), blijft de grenspost van de Braziliaanse federale politie lang dicht. Urenlang staan hele families in de rij. Het is rond de 35 graden en de zon brandt fel.