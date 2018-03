Willem van Hanegem weer gezond verklaard

Oud-topvoetballer Willem van Hanegem is door zijn arts weer gezond verklaard. De 35 bestralingen tegen prostaatkanker die hij de afgelopen weken onderging, hebben resultaat gehad.

"De dokter vertelde me dat de waarden in mijn bloed met twee punten gedaald waren, van 6,9 naar 4,9", zei hij tegen het AD, de krant waarvoor hij als columnist werkt. "Dat komt eigenlijk bijna nooit voor."

Op een fiets rossen

In november vorig jaar werd bij de oud-Feyenoorder tijdens zijn jaarlijkse onderzoek bij de huisarts ontdekt dat hij prostaatkanker had. Nadat het bekend was geworden, werd hij overstelpt met steunbetuigingen.

Nu is hij dus opeens geen patiƫnt meer en dat voelt best gek, vertelt hij in de krant. "Ik laat het even bezinken. Blijf rustig doen. Het lijkt me onverstandig als ik nu opeens wel heel hard op een fiets ga rossen. Maar het is een fijne gedachte dat de kans groot is dat ik volgend jaar 75 word."