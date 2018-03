Betrap een non tijdens de daad in het Gruuthuse-handschrift

Zuster Lute en broeder Lollaert hebben het ongetwijfeld gezellig gehad in een schuur op het platteland bij Brugge, ergens in de 14e eeuw. Hun pikante avontuur wordt beschreven in het Gruuthuse-handschrift. Een boek over dat beroemde handschrift is nu in de prijzen gevallen.

Het Gruuthuse-handschrift is een van de meest zeldzame collecties liedjes en gebeden uit de 14e eeuw. De collectie is zo bijzonder omdat er muzieknotatie bij de teksten staat. We weten dus hoe de oude muziek geklonken heeft.

"Het is geschreven door mensen die geweldig meesterschap over de taal hadden", legt Herman Brinkman uit in Met het Oog op Morgen. Brinkman schreef samen met Ike de Loos een boek over het handschrift dat deze week werd bekroond met de Kruyskampprijs.