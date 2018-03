Politie: Russische balling Gloesjkov vermoord, geen verband met zaak-Skripal

De Britse politie denkt dat de Russische balling en zakenman Nikolai Gloesjkov is vermoord. Het lichaam van de 68-jarige Rus werd maandag in zijn huis in het zuidwesten van Londen gevonden.

Hij overleed volgens de politie "door druk op zijn nek". Mogelijk is hij gewurgd.

De politie benadrukt dat er tot nu toe geen aanwijzingen zijn voor een verband tussen de dood van Gloesjkov en de aanslag op de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter. Die werden op 4 maart buiten bewustzijn gevonden in Salisbury. Zij zijn volgens de politie aangevallen met een zenuwgas.

Bevriend met vermoorde oligarch

Gloesjkov kreeg in 2011 politiek asiel in Groot-Brittanniƫ. Ooit was hij topmanager bij de Russische staatsluchtvaartmaatschappij Aeroflot, maar in 1999 werd hij veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar voor fraude en witwassen. In 2004 werd hij vrijgelaten.