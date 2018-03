'De verkiezingscampagne is nikserig en saai'

Op radio, televisie en online is veel aandacht voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Desondanks maakt deze campagne weinig los, betoogt Joost Vullings in de nieuwe aflevering van De Stemming van Vullings en Van Weezel, de politieke podcast van NOS Met Het Oog op Morgen.

Dat komt door de ongelukkige timing van deze verkiezingen, denkt hij. "Soms fungeren gemeenteraadsverkiezingen als een tussenrapport van een regering, maar daarvoor zit kabinet-Rutte III nog te kort. De kiezer heeft er nog geen oordeel over."

Geen spanning voor nationale partijleiders

Tegelijkertijd ontbeert de campagne spanning omdat er geen landelijke verkiezingen in zicht zijn. "Soms zijn gemeenteraadsverkiezingen een generale repetitie voor Tweede Kamerverkiezingen. Dat levert dan veel dynamiek op, bijvoorbeeld omdat het een laatste kans is voor een partijleider. Als hij niet goed scoort, wordt hij nog snel vervangen voor de landelijke verkiezingen. Dat speelt nu niet, deze verkiezingen zijn voor geen enkele leider in Den Haag beslissend."

Dat was bijvoorbeeld in 2006 wel anders, zegt Max van Weezel. "Die gemeenteraadsverkiezingen waren heel spannend. De PvdA en SP liepen te hoop tegen, wat zij noemden, het "bak ellende-beleid" van het kabinet-Balkenende." De VVD leed die verkiezingen een nederlaag, wat reden was voor toenmalig fractieleider Jozias van Aartsen om af te treden. In 2010 verloor de SP fors bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daar trok fractieleider Agnes Kant de conclusie uit dat ze niet verder kon.