Tiener schuldig aan mislukte aanslag Londense metro

De 18-jarige Ahmed Hassan is schuldig bevonden aan de mislukte aanslag in het Londense metrostation Parsons Green, september vorig jaar. De tiener van Iraakse komaf, die naar eigen zeggen getraind is door Islamitische Staat, is veroordeeld voor poging tot moord. Zijn straf wordt volgende week bekendgemaakt.

Hassan had thuis in Sunburry zelf een bom in elkaar geklust. De explosieven in de emmer met scherpe voorwerpen gingen maar deels af. Daarbij raakten dertig metroreizigers lichtgewond. De officier van justitie noemt het "een gelukje" dat de bom niet volledig explodeerde.

'Niet de bedoeling'

De tiener heeft toegegeven dat hij de bom gebouwd heeft, maar zei dat hij niet wilde dat deze afging. Hij verklaarde in de rechtbank dat hij alleen brand wilde stichten, omdat hij zich verveelde en zich gestrest voelde. Hassan woonde bij een pleeggezin.

Britse autoriteiten kregen flinke kritiek, omdat zij de poging van Hassan niet hebben kunnen voorkomen. Bij de Britse immigratiedienst had hij eerder verklaard dat hij was gerekruteerd door IS en gedwongen was met hen te trainen.

Tegen een docent vertelde hij dat hij "een plicht had Groot-Brittanniƫ te haten", omdat zijn vader was omgekomen door een bom in Irak. Hij was wel aangemeld bij een programma voor deradicalisering, maar daar kregen ze geen lucht van zijn plannen.