Zo VRIJ! als een aardbei! - wie heeft de slechtste slogan?

Lokale partijen moeten wel uitkijken dat ze geen amateuristische indruk wekken, zegt Niels Spierings, politiek socioloog aan de Radboud Universiteit. "Landelijke partijen hebben een groot budget voor de campagne. Lokale campagnes zijn vaak veel minder professioneel, ze hebben minder geld en werken veel met vrijwilligers. Maar wat is de boodschap die je je kiezers geeft met zo'n slogan of een amateuristisch filmpje? Dat je niet zo professioneel bezig bent."

Ook volgens Spierings is een positieve boodschap belangrijk bij een slogan. "Zorg allereerst dat kiezers überhaupt gaan stemmen. De opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen is altijd lager. Dan wil je dat mensen aan jou denken als ze stemmen. Als er iets heel erg speelt in je gemeente, de komst van een asielzoekerscentrum, een nieuwe weg door het dorp, dan kun je daar een heel duidelijk standpunt over uitdragen. Maar als zoiets er niet echt is, kun je beter voor een algemeen inhoudelijk beeld kiezen, met bredere thema's, zoals veiligheid of wonen."