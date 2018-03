Zwangere vrouw lokt Indiase dokter in de val: geslachtsecho mag niet

In India is het een misdrijf om het geslacht te onthullen van een foetus. De opsporing van artsen die dat wel doen is een zaak voor de politie. Die heeft nu een arts en enkele anderen opgepakt, na een undercoveroperatie met een zwangere vrouw.

In sommige Indiase milieus zijn mensen teleurgesteld als ze een meisje krijgen. Vrouwen hebben een lagere status in India en zijn bovendien duur: families moeten vrouwen als ze trouwen vaak een bruidsschat meegeven. Om het aantal illegale abortussen van meisjes-foetussen terug te dringen, is het sinds 1994 strafbaar om het geslacht van het ongeboren kind te onthullen.

Mobiele echopraktijk

De arts die nu is opgepakt runde een mobiele echopraktijk vanuit zijn auto. Het echo-apparaat werd aangedreven door een draagbaar aggregaat. Volgens de politie runde hij de illegale praktijk sinds 2015.

De politie kwam hem op het spoor na een tip, en stuurde een zwangere vrouw naar hem toe om hem in de val te lokken. Zij ontmoette een stroman van de arts in de buurt van New Delhi. Voor 30.000 roepies (380 euro), zo'n vijftien keer meer dan de kosten van een normale echo in India, nam hij haar mee naar het bos om stiekem een echo te maken.

De dokter en zijn medeplichtigen zijn ingerekend vlak voordat zij met het echo-apparaat zouden vaststellen of de foetus een jongen of een meisje was. Zij riskeren een gevangenisstraf van drie jaar.