Rutte herhaalt: niet beschikbaar voor topfunctie in Europa

Premier Rutte is voorlopig niet beschikbaar voor een hoge post in Europa. "Ik ga deze periode mooi afmaken", zegt hij. Rutte wil in de zomer van 2020 bekijken of hij nog een periode VVD-partijleider wil zijn, maar "geen Europa, nee".

Ruttes partijgenoot Bolkestein zei vanmorgen in de Volkskrant dat Rutte er goed aan zou doen om Tusk op te volgen. Diens termijn als EU-president loopt volgend jaar af. Volgens de oud-eurocommissaris is het in het belang van Nederland als Rutte de "cruciale functie" in de EU accepteert.

'Ontzettend lief'

De premier vindt het "ontzettend lief" dat Bolkestein hem noemt, maar blijft erbij dat hij de rit met dit kabinet wil uitzitten, wat betekent dat hij tot 2021 minister-president is.

Rutte zei hij in december al dat hij geen ambitie had om de opvolger van Tusk te worden. Toen noemde de website Politico Europe hem als topkandidaat voor de functie van EU-president.