Bordenoorlog Rotterdam: 'Best leuk, verkiezingen worden zichtbaar'

Iedere keer tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ontaardde het posters plakken in Rotterdam in een strijd die zich voornamelijk in de nachtelijke uren afspeelde. Verkiezingsposters werden tot drie keer over elkaar heen geplakt. Het liefst op een bord dicht bij het woonadres van de kandidaat op het affiche. Met zogeheten Trotterborden, waarop de posters al gedrukt zijn, zou daaraan een einde komen.

De gemeenteraad ging akkoord met de motie "Hij hangt scheef", die de VVD en de PvdA indienden. Kosten van de huur van de borden: 110.000 euro. Zo zou de stad netjes blijven.

Maar in de nacht van 11 op 12 februari heeft Leefbaar Rotterdam maar liefst 3500 sandwichborden opgehangen. Zij waren overigens niet voor de plakmotie. Snel daarna volgden de anderen. CDA, Denk, Nida en ook de Pvda en de VVD.

Volgens lijsttrekker Vincent Karremans van de VVD is zo'n bordenoorlog juist leuk. Zo worden de verkiezingen tenminste zichtbaar. "Mensen denken: daar hangt iets in mijn straat en gaan erover nadenken." Geconfronteerd met de eigen motie en de kosten voor de Trotterborden zegt hij: "Oei, dat wist ik niet. Een puntje voor de evaluatie misschien."