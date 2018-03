Trump jr. en vrouw Vanessa gaan scheiden

Donald Trump jr. en Vanessa Trump zetten een punt achter hun huwelijk. "Na twaalf jaar hebben we besloten elk onze eigen weg te gaan", laten ze weten in een gezamenlijke verklaring uitgegeven door The Trump Organization, waar Trump Jr. leidinggevende is.

Trump jr. trouwde in 2005 met model Vanessa Kay Haydon. Het stel, beiden 40 jaar, heeft samen vijf kinderen. "Zij blijven onze eerste prioriteit", laten ze in de verklaring weten.

De schoondochter van de president was eerder deze week nog in het nieuws omdat ze in haar appartement in Manhattan in New York een poederbrief had opengemaakt die gericht was aan haar man. Ze werd uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht maar het poeder bleek niet gevaarlijk.

Donald is de oudste zoon van de Amerikaanse president. Hij kwam het afgelopen jaar in het nieuws vanwege zijn rol tijdens de verkiezingscampagne van zijn vader. Hij had een ontmoeting met een Russische advocaat die hem belastende informatie over Hillary Clinton beloofde.