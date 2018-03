Mensen met dubbele, slecht betaalde banen in de knel

Esther Knoop: 'Ik heb een vast contract voor vijftien uur als postbezorger in mijn eigen wijk. Ik heb gevraagd of ik daar meer kan werken maar dat kan niet. Daarom heb ik een tweede baan nodig en dat doe ik als schoonmaker. Dat doe ik acht tot twintig uur per maand als oproepkracht. Ook werk ik nog 5 uur in de week als huishoudelijke hulp in de thuiszorg. Bij elkaar is het ongeveer dertig uur werk maar in de praktijk ben ik er met reizen en al wel veertig uur aan kwijt."

"Mijn man is timmerman en toen hij minder werk had, werkte ik ook nog in de horeca. Dat hoeft nu niet meer. We hebben namelijk een koophuis en moeten wel de hypotheek betalen."